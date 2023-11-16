Обещал больше не употреблять: 39-летний москвич скончался, выпив 15 банок энергетика за день

39-летний москвич умер, выпив 15 банок энергетика за день. Он жил вдвоем с матерью и в день смерти обещал родственнице бросить пить.

Подробности приводит сайт mk.ru.

Мужчина выпил смертельную дозу бодрящего напитка 14 ноября. Ему стало плохо, и мать позвонила в скорую. Ей посоветовали приобрести таблетки, а на следующий день прийти в поликлинику.

Спустя время мужчине стало еще хуже: давление упало с 60 до 40, он не мог ходить. По адресу прибыли медики, они сделали укол с лекарством, разжижающим кровь. Ехать в больницу пациент отказался.

После укола у мужчины начались судорога и боль, через полтора часа он потерял сознание и стал синеть. Врачи не смогли ему помочь. Установлено, что мужчина умер от отравления психостимулирующими средствами, хотя мать назвала другой диагноз – оторвавшийся тромб.

Известно, что умерший не работал, давно употреблял энергетики, от которых в последнее время у него наступила зависимость. В день смерти он обещал матери больше не употреблять бодрящие напитки.

Ранее сообщалось, что школьнику в Москве случайно продали в столовой бутылку с чистящим средством вместо чая. Ученик немного выпил, и его стало тошнить.