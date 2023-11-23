В Москве школьница ударила одноклассника скальпелем за качание на стуле

В Москве школьница воткнула скальпель в спину одноклассника, который раскачивался на стуле и задевал ее парту. Об этом пишет Life.ru со ссылкой Telegram-канал SHOT.

По данным источника, ЧП произошло в школе на улице Большой Очаковской на западе столицы. Школьник раскачивался на стуле и регулярно ударялся в парту одноклассницы сзади, чем доставлял ей неудобства. На просьбы соседки перестать подросток не реагировал. В отместку одноклассница начала колоть его карандашом, но это также не решило проблему.

В результате москвичка достала из пенала художественный нож, который забыла сдать на прошлом уроке, и воткнула его в спину непослушного соседа. Школьник убежал в медицинский кабинет, откуда его позднее госпитализировали. В больнице медики обработали ему рану и отправили домой.

В настоящий момент правоохранители устанавливают все детали произошедшего.

Ранее стало известно, что в Москве школьница ранила напарницу шпагой на уроке по фехтованию из-за сломанного клинка.