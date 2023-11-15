Стало известно, как школьница проткнула напарницу шпагой на уроке по фехтованию: случилось неожиданное

В Москве школьницу проткнули шпагой на тренировке по фехтованию. В дирекции фитнес-клуба рассказали, что у девочки неожиданно сломался клинок. Именно поэтому она не успела сориентироваться и нанесла сопернице «удар». Об этом сообщает mk.ru.

По данным источника, все произошло вечером во вторник, 14 ноября. Юные спортсменки после разминки выполняли парные упражнения. У двух девочек – 13 и 15 лет произошла внештатная ситуация, у младшей сломался клинок. Все случилось так неожиданно, что она не успела ничего понять и нанесла очередной «удар».

Многие задавались вопросом, почему защита не помогла.

«Кусок шпаги проткнул первый слой защиты фехтовальщицы и под углом прошел дальше, минуя второй слой защиты. В итоге орудие вошло в тело подростка чуть выше ключицы», – отмечает источник.

Тренеры и дети заметили кровь, подбежали к пострадавшей и вызвали скорую помощь. В итоге девочку госпитализировали в Филатовскую больницу. К счастью, все обошлось, скоро подростка выпишут.

Ранее мы писали о том, как в Екатеринбурге старшеклассники облили бензином и подожгли 13-летнего ребенка.