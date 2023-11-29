Российский подросток совершил суицид из-за неудачной прически

В Москве 13-летний подросток совершил самоубийство из-за неудачной прически. Об этом пишет Regnum.

По данным источника, тело школьника обнаружили около его дома в центре столицы. Прибывшие на место врачи доставили мальчика в ближайшую больницу в состоянии клинической смерти, спасти его не удалось.

Уточняется, что незадолго до ЧП подросток конфликтовал с отцом по поводу неудачной стрижки. Семья юного москвича не считалась неблагополучной, на учете также не состояла. В семье погибшего остались еще двое детей – мальчики 4 и 16 лет.

В настоящий момент возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Доведение до самоубийства».

Ранее в Москве 15-летний школьник совершил суицид из-за расставания с девушкой. Выяснилось, что подросток три месяца состоял в отношениях с ровесницей, однако 27 ноября пара рассталась. Не справившись со стрессом, юноша оставил прощальное сообщение возлюбленной и покончил с собой.