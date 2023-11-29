В Москве школьница пыталась похудеть перед фотосессией и попала в больницу

В Москве 15-летняя школьница, мечтающая похудеть, употребила средство от болезней растений и оказалась в больнице. Об этом сообщает mk.ru.

По данным источника, ЧП произошло 28 ноября на юго-западе столицы. Девочка пожаловалась матери на недомогание, вызванное употреблением средства от болезней растений. Она уточнила, что перед принятием вещества прочитала в интернете, что оно вызывает рвоту и может помочь похудеть.

Подростка экстренно доставили в больницу, где медики промыли ей желудок. Сейчас школьница находится под наблюдением врачей, ее жизни ничего не угрожает.

Уточняется, что юная москвичка регулярно жаловалась родителям на избыточный вес. Предположительно, поводом для экстремального похудения девочки стал недавний родительский подарок – фотосессия в студии.

Ранее в Москве 13-летний подросток совершил суицид из-за неудачной прически. Труп обнаружили около дома школьника в центре города, его семья не считалась неблагополучной.