Священник растлевал ребенка с другого континента и предлагал ему деньги за интимные фото

В США 40-летний священник из штата Висконсин арестован за совращение ребенка, проживающего на другом континенте. Развратные действия мужчина выполнял через Интернет. Об этом сообщается на сайте Lenta.Ru со ссылкой на портал WFRV-TV.

По данным источника, Кори Хертель из города Грин-Бей выполнял миссионерскую работу в Южной Америке и познакомился там с мальчиком из Венесуэлы. Мужчина продолжил общаться с ребенком после возвращения домой. Они общались, а в какой-то момент священник начал просить юного друга присылать ему видео порнографического характера в обмен на деньги. При этом житель США тоже слал мальчику изображения своих гениталий.

Сейчас на мужчину завели уголовное дело, его обвиняют в растлении несовершеннолетнего. Отмечается, что за попытку создания детской порнографии в США можно отправиться в тюрьму на 15-30 лет. А за отправку непристойных материалов можно сесть за решетку на срок до 10 лет.

Пока окончательный приговор еще не вынесен, но Кори Хертель уже попал в базу секс-преступников.

Ранее мы писали о том, как в Новой Москве жена разоблачила мужа-педофила, который приставал к 10-летней дочери друзей. 47-летний житель вместе со своей избранницей-домохозяйкой и дочерью приехали в гости к друзьям. Мужчина является инженером по профессии и никогда не вызывал подозрений у любимой. В тот роковой вечер компания после застолья отправилась по комнатам.