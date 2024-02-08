В Москве школьница попала в больницу, покурив перед уроком электронную сигарету

В Москве девятиклассницу доставили в больницу прямо из школы. Девочке стало плохо после того, как перед уроком она покурила электронную сигарету. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным источника, 7 февраля в клинику была доставлена школьница с отравлением психотропными веществами. Правоохранительные органы в ходе проверки выяснили, что состояние подростка ухудшилось во время занятий. Она пожаловалась на неважное самочувствие, из-за чего в учебное заведение было решено вызвать бригаду скорой помощи.

О случившемся учителя оповестили отца старшеклассницы. Он рассказал, что его дочь перед уроком покурила электронную сигарету. При этом он опроверг то, что она принимала какие-то лекарственные препараты.

Выяснение всех обстоятельств продолжается. На данный момент состояние девочки неизвестно.

Ранее в Екатеринбурге школьницу чуть не убила снежная глыба упавшая с крыши здания. По словам матери ребенка, ее дочь чудом избежала смерти, так как ледяная масса была настолько тяжелой, что проломила козырек.