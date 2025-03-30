Сломанный лоток и проигрыш любимой команды: блогер на эмоциях выкинул кота из окна

Прокуратура проверит блогера-художника Ивана Namer после того, как он едва не убил своего питомца, передает Telegram-канал Baza. Молодой человек выкинул кота из окна.

Об этом стало известно из видео, которое опубликовал блогер. На нем он сбросил кота с третьего этажа и рассказал, почему это сделал. Сначала Иван разозлился на четвероного друга из-за того, что тот снова сломал лоток. А потом парня расстроило то, что проиграла его любимая команда. На эмоциях он решил расправиться с животным.

По счастливому стечению обстоятельств, животное выжило. Иван записал с ним видео. Подписчики блогера вызвали полицию, а также предложили забрать кота. Молодой человек согласился. Питомца уже отвезли к ветеринару. Самим случаем занимаются стражи порядка.

Ранее у работника рынка во Владивостоке украли кота, понимающего китайский язык. Мужчина обратился с заявлением в полицию.