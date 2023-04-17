Пенсионерка отдала золотые украшения лжегадалке, потому что в них была «спрятана смерть»

В Подмосковье была задержана аферистка, которая похитила деньги и золотые украшения у 63-летней пенсионерки. Сумма ущерба составила два миллиона рублей. Женщина называла себя гадалкой. Об этом сообщает Lenta.Ru со ссылкой на представителя областного управления МВД Татьяну Петрову.

По данным источника, 37-летняя женщина познакомилась с пенсионеркой в электричке. Женщина в возрасте пожаловалась на проблемы в семье, на что попутчица заявила, что является гадалкой. Они обменялись номерами телефонов и вскоре встретились. Женщина сказала, что видит приближающуюся смерть пенсионерки и ее сына, и обвинила в этом золотые украшения.

По ее словам, в них спрятано зло, которое можно изгнать с помощью специального ритуала на кладбище. Она обещала помочь, если доверчивая дама отдаст ей золото, а потом деньги. Аферистка также уговаривала жертву взять кредит и продать жилье, только после этого пенсионерка задумалась об обмане. Она обратилась в полицию и выдала лжегадалку.

Полицейские задержали мошенницу в деревне Демихово. При обыске у нее нашли часть похищенных украшений. Женщина помещена под домашний арест, в ее отношении возбуждено уголовное дело.

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