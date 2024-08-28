В Москве сгорела квартира волейболиста и сенатора Тараса Хтея. Пожар произошел из-за ароматической свечи. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным источника, недвижимость олимпийского чемпиона пострадала 27 августа. Тогда в апартаментах находилась дочь Хтея. Девушка решила зажечь в комнате свечу, но потом вышла. Когда она вернулась, то уже все было в огне, так как свечка упала на одежду.

Чтобы справиться с пожаром, дочь сенатора решила обратиться в службу спасения. Квартиру ей удалось покинуть самостоятельно. Из-за огня пришлось эвакуировать из здания 350 человек. Информации о пострадавших нет. Состояние девушки тоже не уточняется.

Baza отмечает, что в результате пожара в квартире Тараса Хтея было уничтожено большое количество бытовой техники. Также стены покрылись копотью. Источник выяснил, что семье из-за этого пришлось переехать.

Олимпийский чемпион информацию о пожаре пока не прокомментировал.

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