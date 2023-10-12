В Москве семиклассница покончила с собой из-за безответной любви

11 октября семиклассница из Москвы покончила с собой. Девочка приняла такое решение из-за безответной любви. Об этом сообщает mk.ru.

Школьница оставила предсмертную записку, в которой рассказала о своих переживаниях. Оказалось, она узнала, что ее 13-летний парень испытывает чувства к другой девочке.

Семиклассница не смогла справиться с эмоциями и совершила самоубийство. Прохожие нашли тело ребенка на улице и вызвали бригаду скорой помощи. Спасти девочку не удалось, приехавшие на место врачи констатировали ее смерть.

Сотрудники полиции обнаружили в заднем кармане штанов школьницы предсмертную записку, где девочка поделилась своей печальной историей любви. Они с молодым человеком около года состояли в романтических отношениях, но в один момент парень заявил, что испытывает симпатию к другой.

При этом члены семьи погибшей были против ее избранника. По их мнению, мальчик плохо влиял на семиклассницу из-за вредных привычек: он курил и не вылезал из компьютерных игр. Кроме того, старший брат девочки не один раз подходил к парню сестры и просил оставить ее в покое.

Родителей школьницы пугали романтические отношения в столь юном возрасте. Отец погибшей даже разговаривал на эту тему с ее классной руководительницей и матерью мальчика.

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