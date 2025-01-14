В Москве семиклассница пнула ногой в спину малыша, записывая видео с подругой

В Москве семиклассница пнула ногой в спину маленького мальчика, когда записывала ролик для соцсетей с подругой. Ребенок плакал, пока девочка кривлялась на камеру. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным источника, школьница из Бабушкинского района столицы пригласила домой подругу, когда родителей не было дома. Девочки решили снять трендовое видео и для популярности в Сети даже не пожалели маленького ребенка. Одна из подростков сначала поставила мальчика на ноги на кровати, а затем со всей силы ударила его ногой. Малыш отлетел в сторону и начал плакать, но на него не обращали внимание.

Ролик разлетелся по социальным сетям, однако позже школьницы его предпочли удалить. Сейчас контентом девочек заинтересовались сотрудники правоохранительных органов.

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