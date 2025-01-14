«Бессовестный вы!»: родственники пациента сняли на видео пьяного врача в больнице

В Челябинской области врач пришел на работу в больницу в состоянии алкогольного опьянения. Из-за этого пришлось переносить операцию, назначенную одному из пациентов. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство чрезвычайных новостей».

В паблике опубликовали видео, снятое родственниками пациента больницы. На кадрах видно, что медик ведет себя странно.

«Почему моему мужу переносят операцию? Почему вы пьете на рабочем месте? Бессовестный вы!» - заявил автор ролика.

После случившегося врач прошел проверку, которая показала, что он действительно был пьян. Отмечается, что его должны уволить, а пациенту проведут операции в других больницах.

Минздрав региона пока случившееся никак не прокомментировал.

Ранее в Петербурге школьница попала в больницу с отравлением. Оказалось, что она приняла 225 таблеток слабительного.