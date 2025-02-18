В Москве семье пришлось переехать из затопленной кровью квартиры

В Москве семья, чью квартиру затопило кровью, переехала в другое жилье. Причиной переезда стал невыносимый запах.

Подробности приводит ИА Регнум.

Журналисты пообщались с жителем дома, который обнаружил стекающую по стенам кухни кровь. Выяснилось, что в квартире двумя этажами выше умер одинокий 66-летний сосед.

«Мы попытались отмыть стены нашей квартиры от крови, но она слишком сильно въелась и запах всё равно остался… Сейчас в квартире невозможно находиться, хотя мы живем на два этажа ниже умершего», - поделился мужчина.

Он рассказал, что, когда забирали тело, квартиру обработали раствором в виде пены, однако эффект от нее оказался минимальным. Семья с грудным ребенком решила временно съехать. Как дальше отмывать жилье от запаха, жильцы пока не знают.

Ранее мы писали об этом происшествии. Говорилось, что умершим оказался 66-летний пенсионер.