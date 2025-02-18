В Москве по стенам квартир в многоэтажке потекла кровь

В многоэтажке в Москве по стенам квартир потекла кровь. Оказалось, что в одной из них умер 66-летний пенсионер.

О случившемся сообщает Telegram-канал Baza.

Источник приводит соответствующие кадры, как кровь стекает по стенам квартиры дома на улице Грина.

На место вызвали полицию. Выяснилось, что в доме умер 66-летний мужчина. Его тело находилось в квартире около полутора недель.

Предварительно, смерть наступила по естественным причинам. Следов борьбы на месте не обнаружено.

Ранее сообщалось, что в квартире бывшего мэра Самары Виктора Тархова нашли кровь на стремянке. Известно, что жилище подверглось тщательной санобработке. Кровь могла принадлежать Тархову. На паркете в квартире также обнаружили пятна, однако они деградировали под воздействием щелочи, которую могла использовать убийца. Напомним, подозреваемой в убийстве экс-мэра и его жены называют внучку, однако девушка хранит молчание.