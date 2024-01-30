В Москве с помощью камер видеонаблюдения разоблачили няню-садистку

В Москве местная жительница заявила в полицию на няню своего годовалого ребенка. Об этом пишет mk.ru.

По данным источника, не так давно многодетная семья из дома на Ленинском проспекте решила нанять домработницу, 55-летнюю уроженку Донецка. Ей было необходимо отвозить детей в детский сад и на кружки. За свои услуги няня няня получала 5000 рублей. В квартире были установлены видеокамеры, причем женщина была осведомлена об этом.

26 января мать отправилась с дочерью на занятия по фигурному катанию, а работница осталась дома укладывать младенца. Женщина захотела посмотреть по видео процесс укладывания и заметила, что няня покрывала младенца матом, кричала ему «чума гороховая» и другие ругательства. Тогда москвичка решила посмотреть архивные записи и выяснила, что периодически няня била ребенка по ноге бутылочкой для кормления, плевала на него и засовывала пальцы в рот.

Домработница призналась в содеянном и объяснила свое поведение чрезмерным стрессом. Тем не менее сейчас инцидент проверяют сотрудники полиции.

Ранее стало известно, что в Костроме женщина отправилась в детский сад и скончалась.