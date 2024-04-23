В Москве с килограммом кокаина задержали модель из рекламы Pepsi

В Москве задержали актера и модель Евгения Агафонова. Он снимался во многих рекламных роликах, в том числе для газировки Pepsi. Сотрудники правоохранительных органов нашли у него 1006 грамм кокаина. Об этом сообщает ИА Регнум.

По данным источника, машину манекенщика остановили на улице 8 Марта. Его попросили предъявить документы, а также открыть багажник. Как выяснилось, при себе у мужчины находился сверток с наркотическим веществом. Содержимое было отправлено на экспертизу, которая подтвердила, что оно является запрещенным препаратом.

К слову, выяснилось, что за Агафоновым некоторое время наблюдали правоохранители. У них была информация, что в апреле он должен был получить «товар». Именно поэтому его и удалось оперативно задержать.

В отношении актера возбуждено уголовное дело за оборот наркотиков в особо крупном размере. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

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