В Москве ряженый гусар залез в театр и попытался украсть кроссовки

В Москве арестован житель Саратова, попытавшийся украсть кроссовки из театра. Об этом сообщает Главное управление Росгвардии по Москве на своей странице во «ВКонтакте».

Уточняется, что ЧП произошло в Петровском переулке утром 3 декабря. Патрулировавшему район экипажу Росгвардии поступил вызов с одного из охраняемых объектов культуры. Приехав на место, силовики задержали 32-летнего саратовца, который был одет в гусарский костюм.

Позднее выяснилось, что россиянин забрался по водосточной трубе на второй этаж здания, разбил окно и залез в помещение театра. Попав внутрь, злоумышленник заметил новые кроссовки, переобулся и попытался покинуть место преступления, но был задержан.

После задержания жителя Саратова передали полицейским. Примечательно, что мужчину ранее судили за разбой.

Ранее в Перми продавец музыкальных инструментов украл 98 гитар, два укулеле и большое количество музыкальных комплектующих.