В Москве руководитель увел сотрудницу в кабинет на корпоративе и изнасиловал

В Москве дизайнер обратилась с заявлением в полицию после изнасилования шефом на корпоративе. Она хочет привлечь мужчину к ответственности.

Подробности сообщает сайт mk.ru.

По его информации, жертвой изнасилования стала сотрудница компании, которая торгует кофейным оборудованием. Девушке 23 года, около года она работала в компании дизайнером в отделе маркетинга.

21 декабря сотрудники отдела устроили корпоратив вместе с начальником – 37-летним уроженцем Узбекистана. Для мероприятия купили шампанское, вино и водку.

Вечером одна из двоих сотрудниц ушла. Девушка осталась с руководителем, они беседовали и танцевали. В какой-то момент мужчина увел ее в кабинет и изнасиловал.

Ранее сообщалось, что в Москве после новогодних корпоративов женщину изнасиловали в такси, а мужчина попал под поезд.