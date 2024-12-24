В Москве руководитель увел сотрудницу в кабинет на корпоративе и изнасиловал
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В Москве дизайнер обратилась с заявлением в полицию после изнасилования шефом на корпоративе. Она хочет привлечь мужчину к ответственности.
Подробности сообщает сайт mk.ru.
По его информации, жертвой изнасилования стала сотрудница компании, которая торгует кофейным оборудованием. Девушке 23 года, около года она работала в компании дизайнером в отделе маркетинга.
21 декабря сотрудники отдела устроили корпоратив вместе с начальником – 37-летним уроженцем Узбекистана. Для мероприятия купили шампанское, вино и водку.
Вечером одна из двоих сотрудниц ушла. Девушка осталась с руководителем, они беседовали и танцевали. В какой-то момент мужчина увел ее в кабинет и изнасиловал.
Ранее сообщалось, что в Москве после новогодних корпоративов женщину изнасиловали в такси, а мужчина попал под поезд.