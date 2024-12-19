После московских корпоративов умер под поездом мужчина и изнасиловали женщину в такси

В Москве появились первые жертвы предновогодних корпоративов. Мужчина умер под поездом, а 30-летнюю женщину изнасиловали в такси.

Подробности приводит mk.ru.

В ночь на вторник жительница Мытищ сообщила в полицию, что ее муж не вернулся с корпоратива. Позже стало известно, что он умер под поездом. Трагедия произошла на станции Яуза.

Также к правоохранителям обратилась 30-летняя женщина, которая работает администратором в салоне красоты. Дама рассказала, что ехала с новогодней вечеринки на такси. По пути водитель остановил машину, пересел назад и изнасиловал. Мужчину в настоящее время разыскивают.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье студентка шла в колледж по «народной тропе» и попала под поезд. Девушка не услышала звук приближающегося состава, так как была в наушниках.