15-летний подросток выстрелил в глаз мужчине из пневматического пистолета в Подольске

В подмосковном Подольске 15-летний подросток несколько раз выстрелил из пневматического пистолета в 43-летнего мужчину. Одна из пуль попала мужчине в глаз и пробила его. Об этом сообщается на сайте РЕН ТВ.

Подчеркивается, что между несовершеннолетним учеником лицея и мужчиной произошел конфликт 13 апреля на улице Красной. Подросток выстрелил из пневматического пистолета «Сталкер» S1911G не менее трех раз и причинил ранение.

Сотрудники правоохранительных органов начали следственную проверку для выяснения всех обстоятельств по данному инциденту. Отмечается, что в отношении несовершеннолетнего возбудили дело по статье о хулиганстве.

Ранее мы писали о том, как в Москве 7-летний мальчик нанюхался неизвестного порошка возле школы и попал в больницу. Неизвестное вещество ребенок случайно вдохнул во время прогулки возле школы. Около пяти часов вечера 13 апреля он гулял с друзьями в Конаковском проезде. В один момент внимание детей привлек белый порошок в пакете, лежащей на земле. По их словам, он пах клубникой.

Ребенок решил поближе ознакомиться с содержимым пакетика, и часть порошка случайно попала ему на лицо. Мальчик вдохнул вещество, а после его состояние стало ухудшаться. Появилась слабость. В результате вызвали скорую помощь, мальчика госпитализировали, а порошок отправили на экспертизу.