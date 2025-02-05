В Москве родной дядя выселил 14-летнюю гимнастку с матерью из единственного жилья

В Москве родной дядя выселил 14-летнюю спортсменку из Центра гимнастики Ирины Винер с матерью из единственного жилья. Из-за отсутствия столичной регистрации встал вопрос о возможном недопуске юной гимнастки к Чемпионатам Москвы и России.

Подробности приводит mk.ru.

Мать девочки прожила с ее отцом в браке 20 лет. Некоторое время назад женщина купила квартиру в Троицке за 4,5 млн рублей, недвижимость оформила на племянницу.

Когда родственнице пришлось избавиться от квадратных метров, жилье решили переписать на брата мужа. Был оформлен договор купли-продажи, в нем указали стоимость квартиры 500 тыс. рублей. У женщины осталась на руках доверенность, которая давала право распоряжаться имуществом.

В 2021 году супруги развелись, мужчина пытался поделить совместно нажитое. Женщина стала сама воспитывать дочь, жили также в Москве. Она собиралась продать квартиру, искала покупателей. Однако в какой-то момент брат бывшего мужа отказался передавать права на квартиру. Позже он заочно через суд выписал женщину и ее дочь из жилья.

Примечательно, что другого имущества у ребенка нет, девочка была зарегистрирована там с момента рождения. В полиции отказали в возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что юморист Евгений Петросян подал новый иск с требованием выписать дочь из квартиры.