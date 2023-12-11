В Москве родители месяц считали женщину парнем своей дочери

В Москве 15-летняя школьница привела в дом к родителям свою 27-летнюю подругу и выдавала ее за своего парня. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным источника, в начале текущего года юная москвичка познакомилась в соцсетях с 17-летним подростком. Между ними началось общение в чатах и по видеосвязи, а через некоторое время молодые люди встретились вживую. Тогда же у них начались романтические отношения.

Во время очередного видеозвонка «возлюбленный» признался школьнице, что на самом деле является 27-летней женщиной и предъявил паспорт. Их отношения ненадолго прекратились, однако в сентябре они вновь стали общаться. Позднее подросток привела свою подругу домой, а родителям заявила, что это ее новый парень.

Через месяц несовершеннолетняя все же раскрыла правду и пожаловалась, что новая знакомая пристает к ней по ночам. Сама 27-летняя женщина призналась, что лишь целовала юную россиянку.

По факту случившегося правоохранители возбудили уголовное дело.

Ранее в Тюменской области директора школы обвинили в попустительстве домогательств.