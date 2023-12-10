«Мог ущипнуть, обнять, погладить»: директора школы обвинили в покровительстве педагога-извращенца

Жительница Тюменской области рассказала журналистам, что директор образовательного учреждения в Нижнетавдинском районе покрывает учителя физкультуры, который обвиняется в развращении малолетних.

Женщина рассказала корреспондентам 72.ru, что работает в школе, где педагог домогался несовершеннолетних. По ее словам, учитель физкультуры, против которого сейчас возбуждено уголовное дело, мог позволить себе многое в отношении детей. А директор образовательного учреждения при этом занимал его сторону.

«Учитель позволял себе многое. Девочек он мог ущипнуть, обнять, погладить. Родители некоторых детей обратились в прокуратуру. Директор почему-то не встала на сторону детей, а встала на защиту этого учителя», — рассказала жительница Тюменской области.

Руководитель школы считает, что преподавателя оболгали со всех сторон. По ее словам, большинство селян тоже верит в его невиновность.

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