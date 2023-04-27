В Москве разыскивается «гостеприимный» педофил, заманивающий к себе детей игрой в PlayStation

Полиция Москвы разыскивает мужчину, который заманивал к себе домой маленьких детей под предлогом «поиграть в PlayStation». Когда же они оказывались в квартире, педофил включал порно и заставлял гостей смотреть. Об этом сообщает Телеграм-канал SHOT.

По данным источника, жертвами извращенца могли стать четверо несовершеннолетних. Точное количество еще не установлено. Учащиеся пятого, шестого и восьмого классов рассказали родителям, что ходили к «странному дяде», чтобы поиграть на приставке. Однако вместо этого он показывал им ролики 18+. Самой младшей пострадавшей, как известно, 11 лет.

Обеспокоенные мамы детей сообщили о произошедшем в полицию. На данный момент правоохранители устанавливают личность подозреваемого, а также были ли еще у него «гости». Примечательно, что все мальчики и девочки ходят в одну школу и живут по соседству. Расследование продолжается.

Ранее в Нижнем Новгороде на 13 лет осудили воспитателя-педофила. На протяжении трех лет он работал в детском саду и совершал действия сексуального характера в отношении подопечных. Чтобы дети молчали, он давал им конфеты.