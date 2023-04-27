Воспитателя-извращенца приговорили к 13 годам лишения свободы

Жертвами мужчины стали 10 детей. Подсудимый устроился в детское учреждение в 2018 году. Как выяснилось в ходе следствия, за это время им неоднократно были совершенны преступные действия по отношению к маленьким мальчикам. Однако только в 2021 году эти события получили огласку.

36-летний мужчина на протяжении трёх лет трогал малышей под одеялом во время тихого часа. За молчание он угощал потерпевших конфетами.

Примечательно, что первое время никто не мог поверить в случившееся. Известно, что сразу после окончания педуниверситета молодой выпускник начал работать по профессии. На протяжении многих лет он пользовался хорошей репутацией как среди коллег, так и среди родителей.

Ситуация стала разворачиваться в публичном поле после того, как некоторые родители стали подозревать воспитателя в нездоровом внимании по отношению к их детям.

«Мы с женой спросили у своей дочери, и она подтвердила, что это было постоянно, когда дети ложились спать. Девочек, говорит, не трогал и гнобил, а к мальчикам приставал, при этом всем говорил, что это их большой секрет, а за молчание давал конфеты.

И другие родители также начали расспрашивать своих детей, и все говорят одно и то же», — приводит слова одной супружеской пары издание kp.ru.

Арестовали воспитателя прямо на детском утреннике, где он был ведущим. Мужчина не стал сопротивляться и моментально признался в совершенных преступлениях.