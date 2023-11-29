В Москве пятилетняя девочка ночью ушла из дома искать мать, отмечавшую развод

В Москве девочка пяти лет ночью вышла из дома и отправилась искать мать, которая допоздна отмечала развод с подругами. Поведением женщины заинтересовались социальные органы.

Подробности приводит сайт mk.ru.

Известно, что 27-летняя женщина с тремя детьми развелась несколько дней назад. По этому поводу она собрала подруг – вечеринка закончилась после полуночи. Тогда она отправилась провожать гостей к метро.

В это время в квартире находилась дочь – остальных дома не было, они остались у бабушки. Проснувшись, дочь не нашла мать дома, надела легкую куртку и отправилась ночью искать родственницу по району Северное Медведково.

На улице было минус 5. Ребенка заметили на улице прохожие – они обратились в полицию. Несовершеннолетнюю доставили в отделение. Когда на место приехали родственники, то ребенка им не отдали – женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения. Девочку отправили в больницу, она провела там остаток ночи, затем дочь забрала мать.

Ранее сообщалось, что в Красногорске двухлетняя девочка отравилась наркотиками. У родителей появилась своя версия случившегося.