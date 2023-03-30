В Москве пьяный клиент взял в заложники проститутку и заставил ее пить неизвестные таблетки

В Москве едва не погибла 19-летняя «ночная бабочка», приехавшая на вызов к неадекватному клиенту. Пьяный мужчина запер ее и угрожал смертью, если она не будет пить неизвестные ей таблетки. Об этом стало известно Телеграм-каналу SHOT.

По данным источника, студентка одного из столичных ВУЗов подрабатывала в сфере интим-услуг. Ей поступило выгодное предложение, и она поехала на квартиру на улице Панфёрова, готовая исполнить любые желания клиента. Вот только она и не предполагала, что окажется заложницей.

Как только молодая проститутка прибыла на место назначения, мужчина силой затащил ее в квартиру и закрыл в комнате, велев сидеть тихо, так как в апартаментах находилась его мать. Затем он приставил ей нож к горлу, заставил раздеться и под страхом смерти глотать неизвестные таблетки, запивая их пивом.

Несколько часов девушка пыталась вымаливать свободу, но клиент не собирался ее отпускать. Она была даже готова отдать похитителю все – телефон, деньги, драгоценности. Отмечается, что все это время за дверью ходила мать мужчины. Она несколько раз стучала и спрашивала, все ли в порядке. В один момент ее сын не выдержал и решил все-таки выйти к ней, тогда проститутка и совершила попытку побега. Она выбежала на балкон и стала звать на помощь.

Прохожие вызвали полицию. Сотрудники правоохранительных органов приехали, когда девушка уже была готова прыгать с пятого этажа. До секса у них с клиентом так и не дошло. Теперь будут разбираться, что действительно произошло в квартире и действительно ли мужчина является сотрудником спецслужб, как утверждает, или же нет.

Ранее в московской квартире нашли мертвой 24-летнюю девушку со следами побоев.