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18:44, 29 марта 2023
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Проживала с парнем: в московской квартире нашли мертвой 24-летнюю девушку со следами побоев

Проживала с парнем: в московской квартире нашли мертвой 24-летнюю девушку со следами побоев

Фото: Freepik

В Москве нашли мертвой 24-летнюю девушку. На теле обнаружены многочисленные ножевые ранения и следы побоев.

О происшествии сообщил Telegram-канал 112.

Девушку обнаружили собственники квартиры, в которой она проживала с парнем. Возбуждено уголовное дело об убийстве.

Молодого человека сейчас разыскивают.

Известно, что умершая год назад окончила педагогический университет в Волгограде. В Москве она жила полгода. В последнее время девушка занималась репетиторством – давала уроки по английскому и немецкому.

Ранее сообщалось о смерти студентки-медика в Москве после приема препарата для повышения иммунитета.

Источник фото:Freepik
Источник:Telegram-канал 112
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