18:44, 29 марта 2023
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Проживала с парнем: в московской квартире нашли мертвой 24-летнюю девушку со следами побоев
Фото: Freepik
В Москве нашли мертвой 24-летнюю девушку. На теле обнаружены многочисленные ножевые ранения и следы побоев.
О происшествии сообщил Telegram-канал 112.
Девушку обнаружили собственники квартиры, в которой она проживала с парнем. Возбуждено уголовное дело об убийстве.
Молодого человека сейчас разыскивают.
Известно, что умершая год назад окончила педагогический университет в Волгограде. В Москве она жила полгода. В последнее время девушка занималась репетиторством – давала уроки по английскому и немецкому.
Ранее сообщалось о смерти студентки-медика в Москве после приема препарата для повышения иммунитета.
Источник фото:Freepik
Источник:Telegram-канал 112
Автор:Лилия КараеваТеги: