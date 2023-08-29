В Москве пропала 16-летняя чемпионка РФ по фигурному катанию Алина Горбачева

16-летняя фигуристка Алина Горбачева пропала в Москве. Об этом рассказала ее мама. По информации агентства РИА Новости, на данный момент спортсменку ищут.

Как стало известно со слов родительницы подростка, она пошла гулять в понедельник. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как она вышла с катка на «Чкалов Арене» и направилась в сторону Владимирской церкви. Однако после этого Алина исчезла.

Сейчас нет никаких данных о ее нынешнем местонахождении. К поиску несовершеннолетней фигуристки был подключен кинолог с собакой. Мама Горбачевой не оставляет надежд, но отмечает, что прошло уже слишком много времени.

Напомним, что Алина Горбачева является чемпионкой России по фигурному катанию среди юниоров.

Ранее стало известно о пропаже матери четырех детей из Санкт-Петербурга. Женщина исчезла во время занятий дайвингом в Египте. Это было ее увлечение. Но после очередного погружения в воду россиянка не поднялась на поверхность. Поиски все еще продолжаются. Пока их результаты не афишируются.