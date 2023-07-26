В Москве прооперировали изнасилованного кота из Вышнего Волочка

В Москве ветеринары провели операцию коту, который был изнасилован в Вышнем Волочке. Животному предстоит реабилитация.

Подробности рассказал сайт mk.ru со ссылкой на сообщение волонтеров.

Врачи в Москве убрали очаги некроза, коту ампутировали хвост. Раны пришлось закрыть собственными тканями животного. Некоторое время он проведет под наблюдением специалистов.

Перед операцией коту провели колоноскопию. Она показала, что внутри прямой кишки нет отмирающих тканей. Поэтому была надежда, что кот сможет жить обычной жизнью.

В отношении человека, изнасиловавшего животное, возбуждено уголовное дело. Его до сих пор ищут.

Ранее сообщалось о случае изнасилования козы в Пермском крае. После этого животному долго не могли восстановить работу кишечника.

Инцидент произошел в ночь на 10 мая. Мужчина затащил двухмесячную козу в кусты и надругался над животным.