«Прямая кишка не работает»: изнасилованная коза в Пермском крае находится в тяжелом состоянии

Коза, которую изнасиловал судимый мужчина в Пермском крае, находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщил зоозащитник Семен Филипповский.

Он рассказал, что не удается восстановить работу кишечника животного.

«Несмотря на то, что она сама ест и пытается ходить, кишечник не можем «распечатать». Прямая кишка у неё не работает», - сообщил он 19 мая на странице фонда помощи животным. Сообщение приводит сайт aif.ru.

Изнасилование произошло в ночь на 10 мая в поселке Щучье Озеро. Мужчина затащил двухмесячную козу в кусты и надругался над ней.

Филипповский утверждал, что свидетелями происшествия стали дети. Хозяйка козы обратилась с заявлением в полицию. Мужчину задержали, но потом отпустили. Его обвинили лишь в краже животного. Сообщение о жестоком обращении проверяется. По словам зоозащитника, обвиняемый ранее был судим за изнасилование.