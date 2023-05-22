В Москве прохожий изрезал ножом отдыхающих в Бирюлевском дендропарке из-за граффити

Житель Москвы изрезал ножом компанию молодых людей за то, что они рисовали граффити в Бирюлевском дендропарке. Об этом сообщается на сайте mk.ru.

Известно, что пострадали четыре человека. Источник утверждает, что поножовщина произошла 21 мая около 20:30 в зоне отдыха на территории парка. Компания отмечала день рождения приятеля. Торжество было в беседке с мангалом. Около 20:00 друзья решили разнообразить отдых и порисовать маркерами на заброшенной стене. Но внезапно в этот момент подошел неизвестный с криком «Вандалы». Злоумышленник толкнул одного из участников компании головой в стену, разбив ему лоб.

«Потом он приставил нож к его шее и заявил, что он ненавидит граффити», – отмечается в сообщении.

Один из юношей достал телефон и стал снимать происходящее на видео. Нападавшему это не понравилось. Он ударил молодого человека ножом в живот, отнял его телефон и направился по дорожке. Некоторые побежали звать на помощь, другие стали идти за неизвестным, который тыкал ножом в отобранный мобильник.

Один из людей попытался задержать мужчину, ударив его ногой в спину, но вышло неудачно, он сам рухнул на землю, чем воспользовался злоумышленник.

«Он быстро среагировал, подбежал и четыре раза ударил его ножом. В это время мимо проезжали велосипедисты, которые и помогли ребятам скрутить безумца», – говорится в сообщении.

Добавляется, что одного из велосипедистов нападавший успел ранить. Всего мужчине удалось ранить четырех человек. Троих (21, 22 и 53 лет) с ножевыми ранениями срочно госпитализировали, а один после оказания медицинской помощи на месте отказался ехать в больницу.

Задержанный мужчина оказался 35-летним москвичом. Полицейские нашли в его квартире в ходе осмотра 10 ножей и топорик. Кроме этого, стражи правопорядка изъяли два ежедневника и системный блок, содержимое которых они сейчас изучают, пытаясь понять мотивы поступка.

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