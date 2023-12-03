В Москве прохожие оставили умирать мужчину в помещении банка, об этом сообщает ИА Регнум.

Инцидент произошел 25 ноября в 3 часа ночи на Литовском бульваре в Москве. Как удалось выяснить журналистам, мужчина поскользнулся на ступеньке, упал и ударился головой. Когда лежащего мужчину заметили прохожие, они решили занести его в круглосуточное отапливаемое помещение банка.

Однако вызывать помощь они не стали, а просто ушли. В результате, через несколько часов мужчина скончался не приходя в сознание. О теле, лежащем в помещении банка сообщил охранник, который увидел труп через камеры.

Прибывшие на место происшествия медики подтвердили, что мужчина скончался.

«Обнаружен труп 37-летнего уроженца Брянской области, который скончался за 1–2 часа до прибытия наряда полиции», — рассказали в полиции.

Полиция проводит проверку по факту случившегося. Отмечается, что тело мужчины направили на судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти.

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