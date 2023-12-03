Иркутские подростки убили 15-летнего школьника на остановке, об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Происшествие произошло около 23:00 на остановке «Лисиха» на улице Байкальской. К группе школьников подошла толпа подростков 16-20 лет и начала докапываться до них. По словам свидетелей, конфликт начался после того, как один из нападавших спросил мальчика «С какого района, чушпан?».

В результате завязался конфликт, в суматохе 15-летнего Егора ударили ножом в шею. Он скончался на месте. Несмотря на то, что нападавшим удалось скрыться, подозреваемого задержали. Правоохранители выяснили, что им оказался 16-летний подросток, увлекающийся футболом. У него дома нашли орудие убийства.

Кроме того, задержаны двое предположительных подельников подростка. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Нападавшему грозит до 15 лет колонии.

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