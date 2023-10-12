В Москве продавец косметики подрался с охранником обувного магазина из-за духов

В Москве продавец косметики устроил драку с охранником обувного магазина из-за духов. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Так, 42-летний продавец из «Лэтуаль» в последнее время стал все чаще замечать в торговом зале 26-летнего охранника из Karri. Мужчине не нравилось, что посетитель магазина косметики тратит слишком много пробников духов, которые предназначены для покупателей.

10 октября он подошел к охраннику и сделал ему замечание. Ссора переросла в драку, которая закончилась госпитализацией для продавца и поездкой в отделение полиции для охранника.

Ранее мы писали, что гость столичной кофейни вылил на бариста кипяток. Мужчина разозлился после того, как ему дали несладкий чай. Он попросил исправить ситуацию, но в заведении не было сахара. Тогда москвич решил пойти на крайние меры. После разборок с недовольным клиентом бариста получила ожоги обеих ног, из-за чего ей пришлось обращаться за помощью врачей.