В Москве превратившийся в мумию пенсионер умудрился стать виновником потопа

Соседи многоквартирного дома в Москве пожаловались на соседа, который топил их в течение трех дней. Когда на место прибыли сотрудники, выяснилось, что виновник потопа умер полгода назад: в однокомнатной квартире лежало мумифицированное тело.

Хозяином квартиры оказался 83-летний пенсионер. По оценкам экспертов, он умер около 6 месяцев назад.

Примечательно, но никто не озаботился исчезновением пожилого человека. Все это время тело лежало на полу.

Проверка должна установить, как он умудрился стать виновником потопа. Расследованием происшествия занимаются правоохранительные органы, пишет Пятый канал.

Ранее мы сообщали, что в московской квартире нашли мумию дедушки. 87-летний пенсионер пролежал в квартире неопределенное время. По факту смерти начата проверка. Будут установлены причины смерти.