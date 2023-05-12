В московской квартире нашли мумию дедушки

В московской квартире, расположенной в доме на улице Обручаева, нашли мумию дедушки. Тело 87-летнего пенсионера пролежало в помещении неопределенное время.

О происшествии сообщает РЕН ТВ.

Как стало известно изданию, у пенсионера есть 62-летний сын. Других подробностей не приводится.

Правоохранительным органам предстоит установить причину смерти пожилого человека, начата проверка.

Ранее сообщалось об обнаружении в Москве мумий матери и сына. Они скончались около месяца назад.

Тела нашли благодаря соседям: они почувствовали запах из квартиры. Была подана жалоба. Дверь в квартиру вскрыли сотрудники МЧС. Внутри на полу лежала мумия 50-летнего мужчины, на кровати неподалеку находилось тело матери.