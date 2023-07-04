В Москве постояльцы украли из отеля фаллоимитаторы и элитный алкоголь, сбежав через окно

Постояльцы украли элитный алкоголь из мини-бара и несколько фаллоимитаторов из столичного отеля, а позже сбежали через окно. Побег удалось зафиксировать на камеру видеонаблюдения.

Об этом сообщает Life.ru.

Игрушки для взрослых — одна из услуг гостиницы. Их можно приобрести у администратора, однако гости решили их украсть.

В полдень администратор решила проверить, почему шестеро постояльцев не спускаются на ресепшене, чтобы сдать номера. Тогда девушка увидела в номере только следы от ботинок на окне. Позже она поняла, что гости сбежали, украв секс-игрушки, чемоданы, в которых они хранились, а также напитки из мини-бара.

Ранее мы писали, что на улице Малышева в Екатеринбурге ночью банда подростков совершила налет на секс-шоп. Часть вещей была украдена, другую часть они раскидали по дороге. Вместо масок на лицах грабителей были повязаны футболки.