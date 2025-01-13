В Москве посетитель фитнес-клуба умер, проведя 40 минут в сауне

В московском фитнес-клубе умер 45-летний посетитель. Сначала клиент плавал в бассейне, а затем пошел в сауну, где находился 40 минут.

Подробности происшествия сообщает mk.ru.

Трагедия произошла 13 января. Мужчина пришел в фитнес-клуб в 8:38 утра. 15 минут он плавал в бассейне брассом без перерыва.

Затем посетитель отправился в сауну – через 40 минут к сотрудникам клуба подошел испуганный клиент, который рассказал, что отдыхающий не менял положение тела.

На место вызвали медиков, но они не смогли помочь. Причиной смерти, вероятно, стала остановка сердца.

Записи с видеокамер показали, что мужчине стало плохо после бассейна, он присел на диван. Затем отправился в сауну, а все посетители, заходившие в сауну, спешили выйти.

Известно, что в последний раз мужчина был в фитнес-клубе 10 января. Он являлся постоянным клиентом.

Ранее в Нижнем Тагиле дети получили химические ожоги после посещения сауны. Им стало плохо спустя два часа.