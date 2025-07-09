В Ленобласти нашли тела погибших при загадочных обстоятельствах супругов и их домашних животных

В Ленобласти найдены тела погибших при загадочных обстоятельствах супругов. Рядом с ними также лежали их домашние питомцы. Животные были зарезаны, сообщает Telegram-канал 78 | НОВОСТИ.

В полицию поступил сигнал из поселка Лужайка Выборгского района Ленинградской области. Звонившие сообщили правоохранителям о подозрительном мужчине с ружьем. Он якобы метался по улице и говорил о самоубийстве жены.

Прибывшие на место оперативники обнаружили мертвыми 36-летнего мужчину и 30-летнюю женщину с пулевыми ранениями. Ружье было в руках у мужа. Оба погибших супруга лежали на территории их участка. Неподалеку также были найдены трупы собаки и кошки. По предварительным данным, животных зарезали.

Правоохранители устанавливают обстоятельства случившегося.

Ранее «Страсти» писали о том, как мужчину арестовали на две недели после того, как его супруга обиделась на него из-за развода. Женщина приехала домой к мужу, с которым они разъехались, где сперва попыталась его соблазнить, потом угрожала ему суицидом, а затем и вовсе вызвала полицию.