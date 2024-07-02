Российская туристка три раза потеряла сознание в ожидании вылета из Турции

Пассажирка самолета из-за духоты три раза потеряла сознание, ожидая вылета из Антальи в Пермь. Инцидент произошел 30 июня из-за того, что вылет задержали и люди вынуждены были находиться в самолете, где было жарко и душно.

При входе на борт стюардессы наливали пассажирам по стакану воды, а затем командир объявил, что пока самолет будет находиться на земле, кондиционер или вентиляция работать не будут.

«В какой-то момент подруге стало очень плохо, сводила ее в туалет умыться, так как самолет был перегрет, вода была даже не прохладная, а теплая, горячая. Лучше не становилось, когда стояли в проходе, она упала в обморок», - рассказала РЕН ТВ подруга пострадавшей.

Тогда стюарды отнесли пассажирку к открытому окну, где ее начали обливать водой. Девушка пришла в себя, однако затем вновь упала в обморок. Затем командир объявил, что самолет вообще не полетит из-за неисправности. Затем уже на входе в аэропорт пассажирке плохо в третий раз.

«Вокруг скопились люди, обливали ее водой, просили подойти доктора, ей не становилось лучше, положили на сидение, продолжили растирать. Минут через 20 пришел доктор и измерил давление, сказал, что оно очень низкое, предложил уехать в больницу», - добавила собеседница телеканала, отметив, что в аэропорту никакой медицинской помощи россиянке не оказали.

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