В Москве подросток умер от удушья в ресторане, съев ассорти из креветок

В Москве 17-летний подросток умер в ресторане, съев креветки. У юноши произошел отек гортани – спасти его не удалось.

Подробности сообщает mk.ru.

Происшествие случилось 10 ноября в ресторане на улице Садовой-Триумфальной. Парень пришел в заведение с родителями и заказал любимый морепродукт.

Вскоре после употребления ассорти из креветок он стал задыхаться. Прибывшие медики не смогли его спасти – на тот момент молодой человек был мертв.

Отмечается, что хронической аллергии у подростка не было. Несколько месяцев назад он стал употреблять биологические добавки для набора мышечной массы. Не исключено, что препарат вызвал реакцию при взаимодействии со съеденным деликатесом.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье семилетняя школьница съела шоколадку и умерла от удушья.