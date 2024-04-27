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Опубликовано 27 апреля 2024, 09:53
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«Не балую никогда»: Мария Погребняк рассказала о строгом воспитании детей

Мария Погребняк призналась, что не балует детей роскошными подарками.
«Не балую никогда»: Мария Погребняк рассказала о строгом воспитании детей

© Starface.ru

Мария Погребняк призналась, что не балует детей роскошными подарками. Об этом она рассказала в своих соцсетях.

Все прелести роскошной жизни Марии Погребняк давно известны — она была замужем с одним из самых известных российских футболистов Павлом Погребняком. Однако детям Мария прививает совсем другую жизнь — скромную и без роскоши.

«Не балую никогда! У нас нет последних айфонов! Брендовых сумок! И даже, когда у нас праздники, мои дети не просятся в рестораны, они предпочтут поесть пиццу в кругу семьи!» — заявила она.

Бывшая супруга футболиста призналась, что сыновья ценят ее подход к воспитанию.

«Я это прививала и буду прививать своим мужчинам! Я выросла в обычной семье, но обо мне — это совсем другая история», — добавила она.

Погребняк также рассказала, что не экономит на образовании для детей, так как понимает, что это — инвестиция в их будущее.

Ранее мы писали о том, что блогерша Мария Погребняк сломала палец на съемках шоу «Сокровища императора».

Источник фото:Starface.ru
Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Александр Асташкин
Теги:
Мария Погребняк
звездные дети
воспитание