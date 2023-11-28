В Москве подросток покончил с собой из-за расставания с девушкой

В Москве 15-летний школьник совершил самоубийство из-за расставания с девушкой. Об этом сообщает mk.ru.

По данным источника, труп подростка было найдено около многоэтажного дома на юго-западе столицы. Травмы юноши позволили констатировать, что он совершил суицид. Как уточнили очевидцы, за несколько секунд до трагедии к дому юноши подбежали его друзья, которые стали свидетелями ЧП.

Выяснилось, что незадолго до самоубийства москвич вместе с товарищами отдыхал в кафе, однако затем решил отправиться домой. Отмечается, что школьник три месяца состоял в отношениях с ровесницей, однако 27 ноября пара рассталась. Не справившись со стрессом, юноша оставил прощальное сообщение девушке и покончил с собой.

Родственники погибшего отметили, что подросток вел активный образ жизни и занимался спортом.

Ранее в городе Полевской в Свердловской области в ходе групповой тренировки в бассейне утонул подросток.