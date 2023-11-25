На Урале 12-летнего школьника затянуло в фильтр для очистки воды в бассейне

В городе Полевской в Свердловской области во время групповой тренировки в бассейне утонул 12-летний подросток. Предположительно, его рука застряла в фильтре для очистки воды.

Как рассказали очевидцы трагедии порталу E1.ru, мальчика вытащили из воды подростки из старшей группы. Инструктор якобы не принимал участия в спасении ребенка.

Персонал спортивно-оздоровительного комплекса и вызванные на место происшествия сотрудники скорой медицинской помощи пытались оказать первичную помощь, однако реанимировать мальчика не удалось.

По предварительной информации, школьники играли в игру «кто ниже нырнет». Ребенок каким-то образом попал в открытый люк с фильтром. Его руку засосало, и он не смог самостоятельно выбраться.

«Когда отключили насосы и достали парнишку со дна бассейна, реанимировать его уже не смогли, хотя, насколько мне известно, он еще подавал признаки жизни. К сожалению, всё закончилось летальным исходом», - сказал источник издания.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Ранее мы писали, что в Москве во время тренировки в бассейне у пенсионера случился приступ, из-за которого он потерял сознание прямо в воде. Спасти мужчину уже не удалось.