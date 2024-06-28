В Москве подросток кинул самокат и попал в голову пятилетней девочке

В Москве пятилетняя девочка пострадала на Дмитровском шоссе. Подросток кинул самокат и попал прямо по ребенку. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, девочка гуляла возле площадки, на которой катались дети, вместе с мамой. В какой-то момент один из мальчиков отбросил свой самокат, не заметив рядом проходящих людей. В итоге он прилетел ребенку прямо в голову, и пострадавшая потеряла сознание.

Как сообщает Mash, произошло все, судя по видео, появившемся в распоряжении канала, случайно. После произошедшего подросток испугался и убежал, прихватив с собой самокат. А для девочки пришлось вызывать скорую. Также на место приехала полиция. В больнице пострадавшей диагностировали перелом теменной кости, отек мозга. Ей необходима трепанация черепа, чтобы снять давление в голове.

Пока подростка ищут сотрудники правоохранительных органов. Предположительно, ему 13 лет.

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