Выпил и пошел плавать: россиянин попал в реанимацию после отдыха на пляже

В Калининградской области турист оказался в реанимации после отдыха на пляже. Он пошел купаться в море, а через некоторое время его заметили плавающим лицом вниз. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По словам очевидцем, мужчина выпивал на заполненном людьми общественном пляже. Перед тем как приступить к водным процедурам, он сделал очередной глоток и после направился к морю. Как отмечает источник, из-за того, что в последние дни на берегу скапливается слишком много народу и приходится передвигаться чуть ли не по головам, тонущего 63-летнего россиянина заметили не сразу.

Когда другие отдыхающие обратили внимание на туриста, он уже был без сознания. Его вытащили на берег, позвали медиков, которые смогли его откачать. Затем мужчину отвезли в больницу. Сейчас его состояние оценивается как тяжелое. Он находится в реанимации.

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