В Москве подростки сбежали от приемной матери, которая запретила пользоваться смартфонами

В Москве двое подростков 14 лет и один 16-ти сбежали от приемной матери. Они обиделись, что 50-летняя женщина запретила пользоваться смартфонами.

Об инциденте в Троицком административном округе столицы сообщил Telegram-канал SHOT.

По данным источника, дети часто ругались с опекуншей – это случалось из-за поведения и успеваемости подростков. В один момент ситуация дошла до того, что женщина запретила им пользоваться смартфонами.

Подростки обиделись и 19 июня сбежали из дома. Вернувшаяся домой мать обнаружила, что мальчиков нет, а телефоны отключены. Она обратилась в полицию. На момент публикации новости дети найдены не были.

Ранее мы писали об инциденте в Волгограде, где трое подростков избили и изрезали мужчин. Происшествие случилось у заброшенного Дома культуры. Подробности читайте здесь.