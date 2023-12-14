В Москве по загадочным причинам умер трехлетний мальчик

В Москве трехлетний ребенок скончался после приема жаропонижающего средства. Об этом сообщает mk.ru.

По данным источника, ЧП произошло в ночь с 13 на 14 декабря в столичном районе Раменки. Уточняется, что погибший ребенок проживал в многодетной семье и не имел никаких хронических заболеваний и аллергии. С 1 года и 4 месяцев ребенок стал испытывать судороги при каждом повышении температуры тела, вследствие чего родители неоднократно обращались за помощью к медикам.

На днях в семье заболел старший 6-летний сын, у него поднялась температура. Ночью с 13 на 14 декабря ребенок попросил у матери воды, женщина принесла ему стакан с жидкостью, после чего захотела проверить температуру среднего трехлетнего сына. Она перевернула его, померила температуру, однако обнаружила, что тот не дышит. Москвичка в состоянии паники попросила супруга подойти к кроватке, чтобы тот определил состояние мальчика. Осмотрев ребенка, мужчина понял, что он уже мертв.

Сразу после этого родители вызвали скорую помощь, медики которой на месте констатировали смерть мальчика.

Позднее выяснилось, что в качестве профилактики болезни мать решила дать таблетки обезболивающего и жаропонижающего препарата ребенку. Через некоторое время после этого малыша обнаружили в кроватке мертвым. Труп ребенка отправили на медицинскую экспертизу для установления точной причины смерти.

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